سياسي / رئيسة الوزراء البريطانية تستقبل المستشار النمساوي

لندن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم في مقر الحكومة في لندن المستشار النمساوي سبستيان كيرز.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الحكومة البريطانية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

21:04ت م

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لندن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساستقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم في مقر الحكومة في لندن المستشار النمساوي سبستيان كيرز.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الحكومة البريطانية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:04ت م0283

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