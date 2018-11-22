اقتصادي / مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض

لندن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.28 بالمائة، مما يعادل 89.91 نقطة، ليصل عند مستوى 6960.32 نقطة.

// انتهى //

21:02ت م

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لندن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.28 بالمائة، مما يعادل 89.91 نقطة، ليصل عند مستوى 6960.32 نقطة.// انتهى //21:02ت م0281

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