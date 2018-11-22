السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض عقب زيارته لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين ودشن وافتتح عدداً من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية

عام / خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض عقب زيارته لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين ودشن وافتتح عدداً من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية

الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى الرياض، عقب زيارته - أيده الله - لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.

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20:28ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسوصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم إلى الرياض، عقب زيارته - أيده الله - لمناطق شمال المملكة تفقد خلالها أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية.// يتبع //20:28ت م0278

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