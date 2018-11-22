السعودية اليوم / تعليم المدينة يختتم ورشة " دليل مدارس الموهوبين بالمدينة المنورة "

المدينة المنورة ١٤ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٢ نوفمبر 2018 م واساختتمت بالمدينة المنورة اليوم، ورشة عمل إعداد " دليل مدارس الموهوبين ، والتي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الموهوبين ، خلال الفترة من : 13 – 14 / ربيع الأول / 1440 هـ ، بحضور المشرف بالإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم حامد القشيري وبمشاركة عدد من مديري ومديرات الموهوبين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقصيم تبوك .وقد تم خلال الورشة عقد خمس جلسات ، حدد لكل جلسة عدد من الأعمال والمهام من أبرزها : تشكيل فرق عمل لكتابة الدليل ، وتحديد الأدوار والمهام لكل فريق ، وحصر مفردات دليل مدارس الموهوبين ، وتوزيع مهام كتابة مفردات الدليل على الفرق المشاركة والعمل على تنفيذها .وفي ختام الورشة تم تبني عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير العمل وتجويده .// انتهي //20:22ت م0276