السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعًا تشاوريًا لبحث إنقاذ الجنوب الليبي

طرابلس 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اجتماعه التشاوري الثاني خلال أربعة أيام في إطار الحملة الوطنية التي أعلنها في مؤتمر باليرمو لإنقاذ الجنوب الليبي.
ضم الاجتماع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعضوي مجلس النواب أبوصلاح شلبي ومحمد آدم، وعضو المجلس الأعلى للدولة حسن حبيب، بحسب بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.
واستعرض اللقاء ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات رئيس المجلس الرئاسي، وتستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية.
وأكد السراج خلال الاجتماع أن أوضاع الجنوب لها أولوية، وأنه يتابع شخصيًا وبصفة يومية تطورات هذا الملف، لما تشكله المنطقة من أهمية بالغة في استتباب الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الفرقاء كافة إلى تغليب المصلحة العامة وتكاتف جهود الجميع في مواجهة ما يتعرض له الجنوب من انتهاكات.
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19:50ت م
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