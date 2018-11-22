السعودية | الديوان الملكي: بناء على توجيه خادم الحرمين..ولي العهد يغادر اليوم لزيارة عدد من الدول العربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:58 مساءً, 22 نوفمبر 2018 م المناطق_واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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