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شكرا لقرائتكم تحذير من السفارة لدى أستراليا للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نبّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا، جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين هناك، بتوخي الحيطة والحذر؛ نظرًا للرياح القوية المتوقعة صباح يوم غد الجمعة.
وأكدت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي، أنه ينبغي على الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن.
وأضافت أنه عند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع رقم تليفون شؤون السعوديين 0061432257277 ، ومركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج على الرقم 0096692003334 .
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