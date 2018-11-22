شكرا لقرائتكم العثور على الطفل مسرحي مفقود أحد المسارحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عثرت شرطة خميس مشيط على الطفل “أمير مسرحي” مفقود أحد المسارحة، وأعادته لوالده بعد اختطافه، فيما أكدت الأسرة أن الشرطة قبضت على الجاني الخاطف.

يذكر أن الطفل أمير مسرحي كان قد تغيب من حي الغصينية بأحد المسارحة، منذ أسبوع، لحظة توجه أسرته للعزاء، فيما تبين اختطافه والقبض على الجاني في خميس مشيط.

وكانت مواقع التواصل قد نشرت صورا للطفل، وطالبت بالمساعدة، في البحث عنه وإعادته إلى أسرته، فيما تكللت جهود الشرطة بالنجاح، وتم إعادة الطفل لوالده.

كما نشر رواد مواقع التواصل صورة للطفل بعد العثور عليه برفقة والده، وعلى وجهيهما ابتسامة الرضا والبشر والسرور.

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