شكرا لقرائتكم المطلق يفتي بتفتيش الخادمات: يأخذ بعضهن أشياء فيها سحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز تفتيش الخادمات، في حال كونهن موضع الشك والريبة والاتهام.

وأضاف الشيخ المطلق، خلال برنامج ”سؤال على الهاتف” المذاع على إذاعة القرآن الكريم، أن هناك بعض الخادمات يأخذن معهن أشياء فيها سحر، قائلًا : ” إذا كنتم تتهمون الخادمة فيجوز التفتيش؛ لأن بعض الخادمات، أصلحهن الله، تأخذ معها أشياء فيها سحر، مثل شعور أو غير ذلك، فالناس يفتشونها ليتقوا أذاها ” .

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد حذرت في وقت سابق من قيام الخادمات بأعمال السحر والشعوذة، داعية العائلات إلى ضرورة متابعة عمل الخادمة في البيت والحرص على تثقيفها دينيّاً والإحسان إليها.

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