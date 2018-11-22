شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في جبهتي الشريجة والراهدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حرر الجيش اليمني مسنودًا بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز اليمنيتين.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، موضحاً أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرق مدينة الراهدة، فيما توصل تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة عدن.

وأوضح المصدر أن الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقتي الدال والحيدين ذمال الشريجة، بالتزامن مع تقدم قواته في جبهة القبيطة جنوب غرب الراهدة التابعة لمحافظة تعز.

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