شكرا لقرائتكم الطيران المدني تنفي استئناف الرحلات إلى مطار نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نفت هيئة الطيران المدني، اليوم، ما تم تداوله مؤخراً، حول استئناف الرحلات إلى مطار نجران.
وقالت الطيران المدني: إن مطار نجران المؤقت جارٍ العمل فيه ولم يتوقف.
وكانت الطيران المدني قد أوقفت الرحلات من وإلى مطار نجران وشرعت في بناء مطار جديد شمال المنطقة.
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