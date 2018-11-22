الطيران المدني تنفي استئناف الرحلات إلى مطار نجران

جدة - خالد شويل - نفت هيئة الطيران المدني، اليوم، ما تم تداوله مؤخراً، حول استئناف الرحلات إلى مطار نجران.

وقالت الطيران المدني: إن مطار نجران المؤقت جارٍ العمل فيه ولم يتوقف.

وكانت الطيران المدني قد أوقفت الرحلات من وإلى مطار نجران وشرعت في بناء مطار جديد شمال المنطقة.