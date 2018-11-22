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شكرا لقرائتكم فيديو مواطنة لولي العهد : تكفى يا بعد راسي .. فأجابها: ولدك عندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - في موقف إنساني تعجز عن وصفه الكلمات، شقت صرخات أم سجين صفوف المواطنين المتزاحمين لتحية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للجوف، لتصل إلى قلب الأمير الإنسان الذي طلب من الجميع أن يفسح لها حتى وصلت إليه.
وناشدت الأم ولي العهد حيث قالت له والدموع تنهمر منها:” تكفى يالأمير .. تكفى يا بعد راسي أنا داخلة على الله ثم عليك .. ولدي يالأمير” فما كان من ولي العهد إلا أن هدأ من روعها وطمأنها بقوله :” تأمرين أمر .. على الخشم .. ولدك عندي”.
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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مواطنة لولي العهد : تكفى يا بعد راسي .. فأجابها: ولدك عندي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .