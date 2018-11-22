شكرا لقرائتكم فيديو مواطنة لولي العهد : تكفى يا بعد راسي .. فأجابها: ولدك عندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في موقف إنساني تعجز عن وصفه الكلمات، شقت صرخات أم سجين صفوف المواطنين المتزاحمين لتحية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للجوف، لتصل إلى قلب الأمير الإنسان الذي طلب من الجميع أن يفسح لها حتى وصلت إليه.

وناشدت الأم ولي العهد حيث قالت له والدموع تنهمر منها:” تكفى يالأمير .. تكفى يا بعد راسي أنا داخلة على الله ثم عليك .. ولدي يالأمير” فما كان من ولي العهد إلا أن هدأ من روعها وطمأنها بقوله :” تأمرين أمر .. على الخشم .. ولدك عندي”.

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