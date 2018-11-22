شكرا لقرائتكم صور.. عروض فلكلورية وشعبية في مهرجان اليوم العالمي للطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انطلقت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس الأربعاء فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الحادية عشر بتقديم عروض متنوعة من الأطفال والجهات الحكومية والأهلية والسفارات المشاركة.

المهرجان الذي يقام على مدى ثلاثة أيام تحت شعار ١١ سنة من البهجة، حظي في يومه الأول بحضور كثيف من الزوار، واستمتع الأطفال وأسرهم بالفعاليات المصاحبة له، والتي شملت معرض الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالطفل، والتي زاد عددها عن ٥٠ ركناً، والتي تضمنت مشاركة ١٠ دور نشر متخصصة بكتاب الطفل.

وقُدمت خلاله عروض فلكلورية وشعبية عن بعض مناطق المملكة، واستعراضات لفرق أطفال، وأقبل الأطفال على زيارة “بيت الرعب” وعاشوا الإثارة والمغامرة من خلاله، والاستمتاع بالرسم والألعاب.

كما شاركت سفارة إندونيسيا بعرض غنائي راقص من التراث الإندونيسي بعنوان “دولاتان” تفاعل الحضور معه كثيرا، وقدمت جمعية التراث السوداني فعاليات متنوعة عن التراث السوداني، وسط حضور عدد من الزوار من الجالية السودانية في الرياض.

واستعرض مجموعة من الأطفال مواهبهم الخاصة وسط إشادات من الحضور وتحفيز لهم ولإبداعاتهم، والتي تنوعت ما بين تلاوات للقرآن بصوت شجي والمشاركة بأناشيد وأغاني وطنية، وعروض الأزياء، وغيرها من المواهب.

من جهة أخرى شهدت الفعاليات الصباحية مشاركة عدد من السفارات الشقيقة والصديقة كما انطلقت منافسات مسابقة مسرح المدارس، وسط مشاركة كبيرة وحضور من طلاب وطالبات المدارس والمشرفين التربويين، حيث تم تخصيص لجنة حكام لتقييم المشاركات واختيار الفائزين.

وتأتي فعاليات المهرجان في إطار سعي القائمين عليه إلى بث ثقافة حقوق الطفل، وإكساب الطفل عدد من المهارات الإبداعية والفنية، وكان لتنظيمه خلال الدورات العشر السابقة دور في تمهيد الطريق لتكريس حضور الطفل وثقافة الطفل لدى الكثير من الجهات، من خلال النجاح الذي حققه على مستويات مختلفة والأصداء التي أحدثها في مجالات متنوعة.

ويختتم مهرجان اليوم العالمي للطفل فعالياته مساء اليوم الجمعة بحفل كبير وعروض متنوعة تشمل مسرحيات للأطفال، ومشاركات لفرق الأطفال الاستعراضية، وفلكلور شعبي لعدد من الدول المشاركة، كما سيقام حفل تكريم لأبناء وبنات أسر شهداء الواجب، وكذلك للمتميزين خلال فعاليات المهرجان.

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