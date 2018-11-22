الان تتابع الأرصاد : أمطار رعدية غزيرة على مكة المكرمة وهذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر،يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقيةعلى منطقة مكة المكرمة وأكدت الأرصاد أن الحالة ستبدأ من: 00:00 وستنتهي الجمعة 12:00 على جدة – الشعيبة – الليث – ثول – رابغ و هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة الى خفيفة شملت أجزاء من محافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها, كما هطلت أمطار غزيرة الى متوسطة على أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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