الان تتابع قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق حملة “كن فاعلا” بالأنشطة اللاصفية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق مجموعة طلاب من قسم الإعلام بمرحلة الماجستير في جامعة الملك سعود حملة إعلامية بعنوان “كن فاعلاً بالأنشطة اللاصفية”، تستهدف تحفيز طلاب الإعلام للمشاركة في الأنشطة اللاصفية التي توفرها الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب في مختلف الأنشطة والفعاليات على مدار العام.

وقال عصام عدنان البكري، رئيس المجموعة الطلابية، إن هذه الحملة الإعلامية انطلقت استشعارا منه وزملائه لما لهذه الأنشطة من دور مهم في بناء الشخصية السوية للطالب واكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها في المجالات المختلفة، وتقديرا للموارد البشرية والمادية والأفق الواسع الذي توفره جامعة الملك سعود لمنسوبيها ولأبنائها الطلاب على وجه الخصوص.

وأضاف البكري أنه وزملائه قاموا بعمل استبيان مبدئي أظهر محدودية المعلومات لدى الطلاب عن الأنشطة اللاصفية التي تقدمها الجامعة.

وتابع أن الحملة تستهدف التعريف بالأنشطة الثقافية مثل (المسابقات، والندوات، والمحاضرات، والمؤتمرات)، والأنشطة الاجتماعية مثل (رحلات المخيمات والسفاري داخل المملكة وخارجها وكذلك رحلات الحج والعمرة) والأنشطة الرياضية المختلفة مثل (كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، والسباحة وألعاب القوى وألعاب الطاولة) والأنشطة الاقتصادية مثل (التشغيل الطلابي، وصندوق مبادرة لدعم المبادرات الطلابية الاستثمارية الإبداعية) والأنشطة الجوالة (الكشفية) كمشاركة الجوالة في تنظيم موسمي الحج والعمرة والأنشطة العلمية مثل اللقاءات العلمية والبحوث الطلابية والإحصاءات، والدراسات) وغيرها.

ودشنت الحملة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، سناب شات، انستغرام) تحت اسم واحد (knfa3l) للتعريف بالأنشطة اللاصفية وربط الطلاب بالمواقع الإلكترونية الجامعية التي تقدّم خدمات لاصفية لهم لتسهيل انضمامهم واستفادتهم منها.

ودعا البكري زملاءه الطلاب لمتابعة حسابات الحملة والمشاركة في الأنشطة اللاصفية المتاحة لهم، لما لها من فوائد عظيمة في مسيرتهم العلمية والمهنية.