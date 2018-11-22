شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تُشهِّر بجريمة تستر في قطاع الاتصالات بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) تُشهِّر وزارة التجارة والاستثمار بعد قليل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بجريمة تستر تجاري في قطاع الاتصالات بالرياض، طرفيها سعودي وهندي. تُشهِّر وزارة التجارة والاستثمار بعد قليل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بجريمة تستر تجاري في قطاع الاتصالات بالرياض، طرفيها سعودي وهندي. أكد ذلك، المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، لافتاً إلى أن العقوبات في هذه الجريمة تتضمن السجن 35 شهراً وغرامة 400 ألف ريال، وشطب السجل والإبعاد من البلاد.



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