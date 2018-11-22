شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الباحة وحفر الباطن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الباحة - حفر الباطن)هطلت على منطقة الباحة اليوم (الخميس) أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها، كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
من جهة أخرى، شهدت محافظة حفر الباطن وضواحيها مساء اليوم أمطار متوسطة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الباحة وحفر الباطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .