شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الباحة وحفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة - حفر الباطن)

هطلت على منطقة الباحة اليوم (الخميس) أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها، كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

من جهة أخرى، شهدت محافظة حفر الباطن وضواحيها مساء اليوم أمطار متوسطة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.