شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: «بيان من الديوان الملكي» بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم (الخميس) لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة. حفظ الله ولي العهد في سفره وإقامته.



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