شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة) هطلت مساء اليوم (الخميس) أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار. هطلت مساء اليوم (الخميس) أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.



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