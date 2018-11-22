شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يرعى فعاليات اليوم العالمي للطفولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

انطلقت أمس (الأربعاء) فعاليات وزارة التعليم للاحتفال باليوم العالمي للأطفال، برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتأتي هذه المناسبة بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي للأطفال التي تصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، وأطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» هذا العام 2018 تحت شعار «الأطفال يتولون المهمة.. ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق».

ودشَّن الدكتور العيسى الفعاليات الاحتفالية التي أقامتها الوزارة، والمعرض المصاحب الذي يبرز دعمها لحقوق الأطفال بالمملكة، من خلال إداراتها المختلفة ذات الاختصاص بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تقديم كافة الخدمات التربوية والتعليمية لمختلف الأطفال.

وتضمنت الفعاليات عدد من الفقرات التي قدمها أطفال مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى عدد من طلاب وطالبات الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، الذين قدموا أناشيد وكلمات ترحيبية ورفعوا لوحات معبرة عن حقوقهم كأطفال، ثم تجول الوزير وضيوفه في المعرض وزار أجنحة المشاركين، وكتب كلمة بهذه المناسبة ثمن فيها جهود العارضين والمنظمين وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق، وأشاد بحجم التفاعل في المعرض من الأطفال وجمال حضورهم واداءهم الفطري.

وفي نهاية الجولة، التقى بالصحفيين والإعلاميين وتحدث لهم عن اهتمام الوزارة بمثل هذه الأيام العالمية، كونها فرصة لإبراز المنجز السعودي فيها، مركزاً على أهمية هذه المرحلة تعليمياً وتربوياً، وحرص الوزارة على استثمار مكامن الجمال فيها وتقديم كل ما يدعم توجهات هذه المرحلة نفسيا وإثرائيا، مبيناً حرص الوزارة على تطوير مرحلة رياض الأطفال في السلم التعليمي، وتغذيتها بالمناهج والأنشطة المختلفة التي تناسب مرحلتهم العمرية وتواكب شغفهم.