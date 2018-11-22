ولي العهد يغادر اليوم لزيارة عدد من الدول العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة، بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي.

وأوضح البيان أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من قادة الدول، فقد غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.