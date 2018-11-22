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انت الان تتابع لحضور كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والشباب... التذكرة بـ2000 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - تم تحديد قيمة المنصة الذهبية لحضور مباراة النصر والشباب (الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم) بمبلغ 2000 ريال، والفضية 600 ريال، فيما حددت تذكرة الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات بـ30 ريالًا.
علمًا بأن اللقاء سيحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 8:40 مساء غد الجمعة.
وتعد المواجهة مهمة وصعبة في ذات الوقت بالنسبة للشباب إذا ما أراد البقاء مع الأربعة الكبار؛ إذ يملك 16نقطة، فيما يخوض النصر اللقاء ثانيًا بـ22نقطة، ويسعى لمزاحمة غريمه التقليدي الهلال على الصدارة، وتقليص الفارق النقطي إلى نقطتين في حال تخطِّي عقبة الشباب، على أن يتعثَّر الهلال أمام الفيصلي السبت المقبل.
لحضور كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والشباب... التذكرة بـ2000 ريالأحمد سرور الخليج 365 2018-11-22
تم تحديد قيمة المنصة الذهبية لحضور مباراة النصر والشباب (الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم) بمبلغ 2000 ريال، والفضية 600 ريال، فيما حددت تذكرة الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات بـ30 ريالًا.
علمًا بأن اللقاء سيحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 8:40 مساء غد الجمعة.
وتعد المواجهة مهمة وصعبة في ذات الوقت بالنسبة للشباب إذا ما أراد البقاء مع الأربعة الكبار؛ إذ يملك 16نقطة، فيما يخوض النصر اللقاء ثانيًا بـ22نقطة، ويسعى لمزاحمة غريمه التقليدي الهلال على الصدارة، وتقليص الفارق النقطي إلى نقطتين في حال تخطِّي عقبة الشباب، على أن يتعثَّر الهلال أمام الفيصلي السبت المقبل.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
07:14 PM
تم تحديد قيمة المنصة الذهبية لحضور مباراة النصر والشباب (الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم) بمبلغ 2000 ريال، والفضية 600 ريال، فيما حددت تذكرة الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات بـ30 ريالًا.
علمًا بأن اللقاء سيحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 8:40 مساء غد الجمعة.
وتعد المواجهة مهمة وصعبة في ذات الوقت بالنسبة للشباب إذا ما أراد البقاء مع الأربعة الكبار؛ إذ يملك 16نقطة، فيما يخوض النصر اللقاء ثانيًا بـ22نقطة، ويسعى لمزاحمة غريمه التقليدي الهلال على الصدارة، وتقليص الفارق النقطي إلى نقطتين في حال تخطِّي عقبة الشباب، على أن يتعثَّر الهلال أمام الفيصلي السبت المقبل.
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المصدر : الخليج 365
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