الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية جديدة من الحوثيين في لحج

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أحكمت قوات الجيش الوطني، اليوم (الخميس)؛ سيطرتها على مواقع جديدة وإستراتيجية في منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبل خصلة جنوبي شرق مدينة الراهدة، وعددًا من المواقع المحيطة به في مديرية القبيطة.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني أحرزت هذا التقدم الميداني بعد أن شنَّت هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الحوثية في مناطق: الدال والحيدين الواقعة بين الشريجة والراهدة.
وأضاف أن الميليشيا الحوثية تكبَّدت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها جراء المعارك.
وأشار المصدر إلى معارك ضارية تخوضها قوات الجيش الوطني في الأثناء وسط استمرار تقدمها الميداني نحو مناطق في منطقة الراهدة، وتقترب من جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة - عدن.
الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية جديدة من الحوثيين في لحجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-22
أحكمت قوات الجيش الوطني، اليوم (الخميس)؛ سيطرتها على مواقع جديدة وإستراتيجية في منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبل خصلة جنوبي شرق مدينة الراهدة، وعددًا من المواقع المحيطة به في مديرية القبيطة.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني أحرزت هذا التقدم الميداني بعد أن شنَّت هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الحوثية في مناطق: الدال والحيدين الواقعة بين الشريجة والراهدة.
وأضاف أن الميليشيا الحوثية تكبَّدت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها جراء المعارك.
وأشار المصدر إلى معارك ضارية تخوضها قوات الجيش الوطني في الأثناء وسط استمرار تقدمها الميداني نحو مناطق في منطقة الراهدة، وتقترب من جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة - عدن.
22 نوفمبر 2018 - 14 ربيع الأول 1440
06:42 PM
كبَّد الميليشيا عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى
أحكمت قوات الجيش الوطني، اليوم (الخميس)؛ سيطرتها على مواقع جديدة وإستراتيجية في منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج، بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبل خصلة جنوبي شرق مدينة الراهدة، وعددًا من المواقع المحيطة به في مديرية القبيطة.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني أحرزت هذا التقدم الميداني بعد أن شنَّت هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الحوثية في مناطق: الدال والحيدين الواقعة بين الشريجة والراهدة.
وأضاف أن الميليشيا الحوثية تكبَّدت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها جراء المعارك.
وأشار المصدر إلى معارك ضارية تخوضها قوات الجيش الوطني في الأثناء وسط استمرار تقدمها الميداني نحو مناطق في منطقة الراهدة، وتقترب من جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة - عدن.
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المصدر : الخليج 365
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