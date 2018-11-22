السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة

عام / أمطار على منطقة الباحة
الباحة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة الى خفيفة شملت أجزاء من محافظة بلجرشي والمراكز التابعة لها, كما هطلت أمطار غزيرة الى متوسطة على أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
19:44ت م
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