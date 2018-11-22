السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم ورشة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة

عام / الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم ورشة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة

الكويت 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت أمس, ورشة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون.

وتناولت الورشة مناقشة أهم النقاط المتعلقة بتنفيذ خطة الاستراتيجية والمتمثلة في تحديد الفترة المحددة لتنفيذ خطة الاستراتيجية، وترشيح المنسقين والمساندين المعنيين بالمتابعة من قبل اللجان الفنية, كما تم مناقشة المعوقات والتحديات التي تعيق تنفيذ الخطة، وتحديد موعد البدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية، وتحديث الخطط التشغيلية الاستراتيجية.

حضر الورشة أعضاء لجنة

// انتهى //

19:43ت م

0270



الكويت 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت أمس, ورشة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون.وتناولت الورشة مناقشة أهم النقاط المتعلقة بتنفيذ خطة الاستراتيجية والمتمثلة في تحديد الفترة المحددة لتنفيذ خطة الاستراتيجية، وترشيح المنسقين والمساندين المعنيين بالمتابعة من قبل اللجان الفنية, كما تم مناقشة المعوقات والتحديات التي تعيق تنفيذ الخطة، وتحديد موعد البدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية، وتحديث الخطط التشغيلية الاستراتيجية.حضر الورشة أعضاء لجنة الرياضة للجميع، وأعضاء اللجنة الإعلامية، ولجنة بيوت الشباب.// انتهى //19:43ت م0270

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