السعودية اليوم / أمطار على حفر الباطن

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حفر الباطن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:39ت م

0264



حفر الباطن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسهطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم .جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:39ت م0264

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