السعودية اليوم / القوات الجوية السودانية تنهي تمرين الفجر 8 الليلي

عام / القوات الجوية السودانية تنهي تمرين الفجر 8 الليلي

الخرطوم 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

أنهت رئاسة أركان القوات الجوية السودانية اليوم، تمرين الفجر 8 الليلي بمنطقة أم سيال، بحضور رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي، ورئيس الأركان الجوية الفريق طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد، ورؤساء الأركان المشتركة وضباط وقيادات الوحدات الأخرى للقوات المسلحة.

وخاطب التمرين رئيس الأركان المشتركة ورئيس الأركان الجوية واللواء طيار ركن أبو القاسم علي رحمة الله مدير إدارة الاستطلاع الجوي.

وشهد رئيس الأركان المشتركة السوداني استعراضاً عسكرياً للقوات الجوية لطائرات الإسناد القريب للتعامل مع الأهداف الأرضية واستعراضاً لطائرات الأبابيل والأنتنوف الـN26، كما تم استعراض القوات بطائرات الميج 17 ومدافع مضادات الطائرات.

// انتهى //

19:29ت م

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الخرطوم 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأنهت رئاسة أركان القوات الجوية السودانية اليوم، تمرين الفجر 8 الليلي بمنطقة أم سيال، بحضور رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي، ورئيس الأركان الجوية الفريق طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد، ورؤساء الأركان المشتركة وضباط وقيادات الوحدات الأخرى للقوات المسلحة.وخاطب التمرين رئيس الأركان المشتركة ورئيس الأركان الجوية واللواء طيار ركن أبو القاسم علي رحمة الله مدير إدارة الاستطلاع الجوي.وشهد رئيس الأركان المشتركة السوداني استعراضاً عسكرياً للقوات الجوية لطائرات الإسناد القريب للتعامل مع الأهداف الأرضية واستعراضاً لطائرات الأبابيل والأنتنوف الـN26، كما تم استعراض القوات بطائرات الميج 17 ومدافع مضادات الطائرات.// انتهى //19:29ت م0263

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