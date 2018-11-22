السعودية اليوم / بيان من الديوان الملكي: بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين .. سمو ولي العهد يغادر اليوم لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة



الرياض 14 ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

// انتهى //

19:28ت م

0262



الرياض 14 ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة .حفظ الله سموه في سفره وإقامته.// انتهى //19:28ت م0262

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