السعودية اليوم / أمطار على المدينة المنورة



المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

هطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة, فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار - بمشيئة الله تعالى - .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:11ت م

0256



المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسهطلت مساء اليوم, أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة, فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار - بمشيئة الله تعالى - .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //19:11ت م0256

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