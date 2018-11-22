السعودية اليوم / وزير الخارجية السوداني يجري لقاءات مكثفة فى باريس

باريس 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسالتقى مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الإفريقية جنوب الصحراء فرانك باريس بمكتبه بقصر الإلزييه اليوم، وزير الخارجية السوداني الدرديدري محمد أحمد الذي يزور باريس حاليًا.وأعرب مستشار الرئيس ماكرون عن رغبت بلاده في تطوير العلاقات مع الخرطوم في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني عزم بلاده التعاون مع فرنسا في جميع المجالات، وقدم شرحًا وافيًا لجهود السودان لتحقيق الأمن والسلام في دول الجوار.وأوضح ان بلاده تنسق الجهود مع الاتحاد الإفريقي لإنجاح مبادرته فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في إفريقيا الوسطى، مشيراً إلى استضافة السودان لاجتماع الجوار الليبي في الخرطوم في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، وقدم الدعوة للحكومة الفرنسية للمشاركة في هذا الاجتماع.من جهة أخرى، التقى الوزير السوداني بعدد من الشركات ومؤسسات الأعمال في اجتماعه بغرفة التجارة الفرنسية وعبر عدد من ممثلي الشركات عن رغبة القطاع الخاص الفرنسي لاستكتشاف السوق السوداني والاستثمار المشترك خاصة في قطاعات الصمغ العربي والطاقة وتطوير الموانئ والاتصالات، فضلًا عن مجالات التعدين.كما التقى وزير الخارجية السوداني بعدد من أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ حيث قدم شرحًا وافيًا لتطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية وكذلك تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون بين البلدين، واتفق الجانبان على تقوية العلاقات البرلمانية، حيث قدم الوزير الدعوة لأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية مع السودان لزيارة الخرطوم في أقرب الآجال ونقل كذلك دعوة البرلمان السوداني لإنفاذ هذه الزيارة المرتقبة.// انتهى //19:09ت م0255