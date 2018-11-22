السعودية | مسئول تركي يتحدث عن لقاء محتمل بين سمو ولي العهد وأردوغان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مسئول تركي يتحدث عن لقاء محتمل بين سمو ولي العهد وأردوغان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:52 مساءً, 22 نوفمبر 2018 م
المناطق_وكالات
قال مسؤول تركي اليوم، إن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد يلتقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة للأرجنتين لحضور قمَّة مجموعة العشرين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المتحدث باسم الرئيس التركي، “إبراهيم كالين”، قوله اليوم الخميس، ردًّا على سؤال عن ما إذا كان من الممكن حدوث لقاء بين أردوغان وسمو ولي العهد خلال القمَّة: “إننا ننظر في البرنامج، قد يحدث هذا”.
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