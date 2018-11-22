شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عسكري في لبنان احتفاء بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، الاحتفال الوطني والعرض العسكري، الذي أقامته قيادة الجيش في وسط العاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة عيد الاستقلال الماسي الخامس والسبعين.

حضر الاحتفال الى جانب رئيس الجمهورية، رئيسا مجلسي الوزراء المكلف سعد الحريري، والنواب نبيه بري، ورئيسا الجمهورية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان وعدد من رؤساء الحكومات السابقين، ووزراء ونواب حاليون وسابقون ورجال دين، ورؤساء بعثات ديبلوماسية معتمدون في لبنان، إضافة إلى أركان الجسم القضائي والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والاهلية وقادة الاجهزة الامنية وكبار الضباط والمدعوين.

ومع اكتمال وصول المدعوين، تلاهم وصول علم الجيش، ثم عرض فيلم وثائقي عن المناسبة، أعدّته مديرية التوجيه، في قيادة الجيش.

وبوصول الرئيس عون إلى موقع الحفل، أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً، فيما أطلقت البواخر العسكرية أبواقها لمدة نصف دقيقة، ثم توجّه الى النصب التذكاري لضريح الجندي المجهول حيث وضع اكليلا من الزهر وأضاء شعلة الاستقلال، وعزفت الموسيقى معزوفة تكريم الموتى ولازمة النشيد الوطني ولازمة نشيد الشهداء.

وبعد أن حيّا علم الجيش، استعرض رئيس الجمهورية الوحدات المشاركة، ثم حيا المشاركين في الاحتفال وأخذ موقعه على المنصة إيذانا ببدء العرض العسكري.

وقام تشكيل جوي بالتحليق فوق منطقة العرض حاملاً العلم اللبناني وشعار الجيش، بعد ذلك حلق تشكيل جوي آخر متخذاً شكل الارزة اللبنانية، ثم جرى عرض الوحدات الراجلة، فالوحدات المؤللة.

ثم توجّه الرئيس عون والرئيسين الحريري وبري إلى القصر الجمهوري، حيث استقبلوا وفود المهنئين من رسميين وسياسيين وأمنيين وإعلاميين ونقابيين وهيئات كشفية واجتماعية وأهلية.