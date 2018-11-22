شكرا لقرائتكم المحمادي مديراً لمستشفى الولادة والأطفال بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير قراراً بتكليف الدكتور أحمد غيث المحمادي مديراً لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة. ويعمل المحمادي طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال ويعد من الكوادر الصحية المتميزة. وثمّن المحمادي ثقة مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة سائلاً الله أن يوفقه لخدمة أهالي وزوار البيت الحرام. “متابعات الخليج 365 ” تبارك للدكتور احمد المحمادي هذا التكليف وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح. فيديو.. تأثر الملك بقصيدة حاكم العواجي بحفل أهالي الشمالية



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