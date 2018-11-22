شكرا لقرائتكم بالأرقام.. وعد الشمال .. وعد يتحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يومًا بعد يوم تثبت المملكة أنها جادةُ العزم على نشر التنمية الشاملة المُستدامة في جميع مناطق المملكة، بدءاً بالمناطق الأقل نمواً، وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تُسهم في توفير الفرص الوظيفية، ودعمها بالبرامج التعليمية والتدريبية.

ومن هذا المنطلق جاء مشروع وعد الشمال الذي دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المرحلة الأولى منه اليوم في محافظة طريف بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 85 مليار ريال فيما يوفر 10 آلاف وظيفة للسعوديين في مجال الصناعات التحويلية والأساسية والتكنولوجية.

وبعد استكمال المرحلة الثانية من وعد الشمال ستكون المملكة ثاني أكبر دولة في إنتاج‏ الفوسفات في العالم حيث سيرتفع إنتاج‏ المملكة إلى تسعة ملايين طن سنوياً.

كما تشتمل مدينة وعد الشمال على منطقة خدمات ومركز لإنتاج‏ الغاز غير التقليدي، ومنطقة صناعية، ومدينة سكنية، ومعهد للتعدين، إضافةً إلى البنى التحتية التي تشمل مباني هيئة «مدن» الإدارية، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة، ومحطات ومشروعات المياه، وترتبط بها ثلاثة أرصفة بحرية تم بناؤها وخُصصت للمدينة في ميناء رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، وسكة حديدية تربطها بمعامل واسط التابعة لأرامكو السعودية وبمدينة رأس الخير الصناعية.

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