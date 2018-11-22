شكرا لقرائتكم فيديو.. بالدحّة أهالي طريف يستقبلون الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر أهالي محافظة طريف عن حفاوتهم بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع وعد الشمال.

وأدى أهالي طريف رقصة الدحَّة السعودية الشهيرة أمام خادم الحرمين الشريفين ابتهاجاً بزيارته الميمونة.

والمعروف أن الدحة رقصة شعبية تراثية في شمال المملكة تحديداً كانت تمارس في الماضي قبل الحروب لإثارة الحماسة بين أفراد القبيلة، وعند نهاية المعارك قديماً يصفون بها المعركة وما دار بها من بطولات وأفعال أما الآن فهي تمارس في مناسبات الأعراس والأعياد وغيرها من الاحتفالات.

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