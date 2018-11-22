شكرا لقرائتكم الفالح: لن نبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن .. ليس في مصلحة أحد خلق تخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن إنتاج النفط السعودي في نوفمبر أعلى من مستوى أكتوبر، مضيفًا أن الطلب على النفط في يناير سيتراجع والسعودية ستستجيب للطلب؛ لتهدئة القلق في السوق العالمية.

وقال الفالح في تصريحات نقلتها قناة CNBC العربية: لن نبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن، مضيفًا أنه يأمل بتنفيذ قانون جديد للتعدين في النصف الأول من 2019 بما يشجع الأنشطة في استكشاف مناطق التعدين.

وأوضح الفالح أن القانون الجديد يستهدف الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة كما توقع أن يبدأ المستثمرون الأجانب الدخول إلى قطاع التعدين بحلول 2020 لافتًا إلى إن عملية إصدار التراخيص ستكون أقصر بحوالي 30 يومًا.

وأضاف الفالح: لن نترك السوق يسيطر عليها القلق.. ليس في مصلحة أحد خلق تخمة.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: لن نبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن .. ليس في مصلحة أحد خلق تخمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .