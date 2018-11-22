الان تتابع ولي العهد يغادر محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار طريف، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.