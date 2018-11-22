الان تتابع بالصور.. “صحة الطائف” ترصد 40 مخالفة في قطاع الأسنان الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

رصدت الصحة في الطائف، 40 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات تراخيص المنشآت وتراخيص الكوادر وقصور في التعقيم ومكافحة العدوى، ضمن حملة تفتيش في أسبوعها الأول، حيث زارت بشكل مفاجئ 102 منشأة صحية خاصة تقدم خدماتها في مجال طب الأسنان.

وعمدت الصحة من خلال فرق إدارة الالتزام الميدانية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما شرعته لوائح الغرامات والعقوبات على المنشآت الصحية الخاصة.

أوضح ذلك عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، مؤكدا في الوقت نفسه، استمرار عمل لجان الرقابة والتفتيش لتغطية كافة المراكز الطبية المشموله بالحملة، مضيفًا أن إدارة الالتزام بصحة الطائف عمدت خلال الأسبوع المنصرم إلى تشكيل فرق ميدانية توزعت وفق مهام محددة ركزت على مراكز ومجمعات طب الأسنان لمراجعة وتدقيق الإجراءات الطبية والصحية المتبعة في هذه المرافق الصحية إلى جانب التأكد من تطبيقها للمعايير الصحية اللازمة.

وأكد متحدث صحة الطائف، أن الفرق الميدانية رصدت أكثر من 40 مخالفة في 102 مركز طبي هو مجموع المراكز المستهدف في الأسبوع الأول، وسارعت الفرق إلى ضبط المخالفات وفرض الإجراء العقابي في طور رفعها للجنة مخالفات المنشآت الصحية لفرض الغرامات والعقوبات النظامية بعد أن تم اتخاذ الإجراء المبدئي لضمان سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية.

وقال الربيعي، إن الفرق التفتيشية تضم أطباء استشاريين ومختصين في مجالات طب الأسنان وعمدت لمراجعة وتدقيق نظامية عمل تلك المراكز وسلامة خدماتها المقدمة وفق ما حددته الأنظمة.

واختتم حديثه مطمئنًا الجميع أنه تم وقف المخالفات في حينه، وأن جميع المخالفات المرصودة لا تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة مرتادي هذه المراكز غير أنها استوجبت المسارعة إلى تصحيح أوضاعها وفق أعلى المعايير التي تعتمدها وزارة الصحة لسلامة مستفيدي الخدمات الصحية.