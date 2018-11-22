شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر محافظة طريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طريف) غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان في وداعه بمطار طريف، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.



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