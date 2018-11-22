شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُطلق أحدث مركز للتواصل الرقمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

أطلق الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أمس (الأربعاء)، مركز التواصل الرقمي للهيئة، بحضور وكيل وزير الداخلية ومدير مركز التواصل الحكومي من وزارة الإعلام، ومندوب من وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير القيادة والسيطرة في مديرية الدفاع المدني.

ويهدف إنشاء مركز التواصل الرقمي للتواصل مع الجمهور والإنتاج الإبداعي للمعلومات الأرصادية والبيئية، إلى إيصال الرسالة الإعلامية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لكافة شرائح المجتمع، بالاعتماد على الكفاءات المميزة وأحدث التقنيات المتوفرة لنشر الوعي البيئي والأرصادي، وتوثيق العمل الإبداعي للهيئة، وإبراز جهود الهيئة.

كما يعمل المركز على الإنتاج اليومي من خلال تقديم نشرات الهيئة اليومية، وإصدار التنبيهات والتحذيرات الجوية التوقعات الجوية، والتعريف بالهيئة ودورها وخدماتها، وتقديم الخدمات البيئية والأرصادية من خلال القنوات الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك تقديم برامج توعية عن البيئة والأرصاد ودعم برامج المسؤولية المجتمعية.

كما يعمل المركز على مدار 24 ساعة من خلال عدة أقسام متخصصة في إدارة حسابات الهيئة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى والتصاميم والإنتاج المرئي.