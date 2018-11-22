شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: الاعتداء على الممتلكات أو الحدائق العامة والمتنزهات جريمة كبيرة موجبة للتوقيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت النيابة العامة أن الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة كالطرق أو المراكز الخدمية أو الحدائق العامة والمتنزهات، بأي وسيلة من وسائل الإتلاف يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ووفقا للفقرة 10 من القرار الوزاري 2000 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فإنه يدخل فيها الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.