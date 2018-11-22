شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني لـ«الخليج 365»: لم نصدر قراراً باسئناف الرحلات من وإلى مطار نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف لـ«الخليج 365»، أن العمل جارٍ على إنشاء مطار مؤقت شمال منطقة نجران، وأن الهيئة لم تصدر أي قرار بشأن استئناف تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطار الحالي حسب ما تم تداوله أخيراً.

ويأتي نفي الخريف، بعد أن تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قرب تشغيل مطار نجران القديم خلال أيام.