شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني لـ«الخليج 365»: لم نصدر قراراً باسئناف الرحلات من وإلى مطار نجران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)
أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف لـ«الخليج 365»، أن العمل جارٍ على إنشاء مطار مؤقت شمال منطقة نجران، وأن الهيئة لم تصدر أي قرار بشأن استئناف تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطار الحالي حسب ما تم تداوله أخيراً.
ويأتي نفي الخريف، بعد أن تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قرب تشغيل مطار نجران القديم خلال أيام.
شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني لـ«الخليج 365»: لم نصدر قراراً باسئناف الرحلات من وإلى مطار نجران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .