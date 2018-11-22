شكرا لقرائتكم خبر جدة تحتضن أولمبياد الرياضيات العربي الأول.. الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تنطلق الأحد المقبل فعاليات أولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018، والذي تنظمه وزارة التعليم بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، حيث تشارك في دورته الحالية 13 دولة عربية خلال الفترة من 17 إلى 21 ربيع الأول الحالي بمقر فندق سوفيتيل جدة.

ورحب وزير التعليم بجميع الوفود العربية المشاركة في الأولمبياد من جهات إشرافية وطلاب وطالبات، راجيا أن تجري المنافسات وفقا للتطلعات، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المبنية على هذا الجانب المعرفي كأداة هامة في حياتنا اليومية، وأحد أهم مجالات التنافس العلمي المثمر والبناء بين طلاب الدول العربية، مضيفا أنه يعول على أن يسهم الأولمبياد في إعداد أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتطوير أدائهم في المنافسات التي سيخوضونها مستقبلا على مستوى العالم، وتحقيق ما يتطلع لإنجازه التعليم في العالم العربي من تطوير مستمر لمناهج الرياضيات وتجويدها ورفع مستوى تدريسها وتحصيلها.

يشار إلى أن الأولمبياد يأتي ضمن البرامج النوعية المتميزة والمهمة التي تشارك بها الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب والطالبات في المملكة، ورفع المستوى العلمي لديهم إلى جانب نشر ثقافة الرياضيات لدى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على حد سواء، وتفعيل دور المؤسسات المعنية في تعليم الرياضيات، والعمل على تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة المبدعين في هذا المجال، وبث روح التنافس الشريف بين طلبة الدول العربية، واكتشاف المبدعين منهم في علم الرياضيات وتوجيههم لاستثمار قدراتهم.