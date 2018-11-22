ولي العهد يغادر محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طريف غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان في وداعه بمطار طريف أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.



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