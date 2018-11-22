خادم الحرمين الشريفين يغادر محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طريف غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار طريف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. كما كان في وداعه، أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.



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