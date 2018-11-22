متحدث الأرصاد لـ"الخليج 365": لا يوجد بالمملكة لجنة مصرح لها تسمية حالات المناخ

محمد بن مسعود - الدمام - على غرار إطلاق اسم "رغد " على الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أنه لا يوجد في المملكة أي لجنة رسمية مصرح لها معنية بتسمية الحالات المناخية، إطلاقاً.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "الخليج 365" حول ما أعلن عنه عدد من هواة الطقس والمحللين في وقت سابق من هذا اليوم عن أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية ‎السعودية، أطلقت اسم ‎"رغد" للحالة المطرية التي يبدأ تأثيرها اليوم الخميس الموافق ٢٢نوفمبر٢٠١٨م، وتتأثر بها معظم مناطق المملكة.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ"الخليج 365": "لا يوجد في المملكة العربية السعودية أي لجنة رسمية مصرح لها معنية بتسمية الحالات المناخية". مشيراً إلى أن الهيئة العامة للأرصاد لم تمنح أي ترخيص لأي نشاط في مجال الأرصاد والمناخ حتى الآن.

وأكد "القحطاني" أن الهيئة تلتزم في مجال التسميات بالأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها بمنظمة الأرصاد العالمية والتي تحظى المملكة بعضوية مجلسها التنفيذي، وفيما يخص تسمية الظواهر الجوية الحادة فقط، مثل الأعاصير والعواصف المدارية.

ولفت إلى أن هناك مراكز متخصصة تتبع منظمة الأرصاد العالمية معنية بإطلاق التسميات، على الظواهر الجوية الحادة كالأعاصير والعواصف المدرارية.