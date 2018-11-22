بالصور.. وزير الصحة يفتتح أول عيادة للمرأة والطفل بالمنطقة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - يتم تدشينها في مجمع تجاري بمدينة الخبر

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم عيادة صحة الأم والطفل، وهي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية التي يتم تدشينها في مجمع تجاري .

كما شهد الوزير الربيعة توقيع عقد الشراكة المجتمعية لإنشاء كل من مركز السيهاتي الطبي والكلى في مستشفى القطيف المركزي، ومركز السحيمي الخيري لعلاج اضطرابات النمو والسلوك والتوحد في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومشروع توسعة مبنى الطوارئ والتأهيل الطبي بمستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيزبمليجة، وافتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتحسين بيئة العمل بصحة الشرقية .

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن وزير الصحة افتتح أمس أول عيادة صحية تعنى بصحة الأم والطفل، تنفذها صحة الشرقية في مجمع تجاري في مدينة الخبر لتقديم الاستشارات الطبية والأنشطة التوعوية لزوار المجمع.

وتخدم العيادة الأمهات اللاتي لا يتمكنّ من مراجعة المراكز الصحية وهن بحاجة لإجراء بعض الفحوصات لهن ولأطفالهن، كالفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم، ويعمل في العيادة فنيات أشعة الماموجرام وطبيبات ومثقفات صحيات وممرضات وفنيات أشعة لهشاشة العظام، ويقومون بإجراء الفحوصات الإكلينيكية وإحالة بعض الحالات التي هي بحاجة إلى المتابعة إلى جهات مرجعية، كما تركز العيادة على الغذاء الصحي المتوازن وتحث على الرضاعة الطبيعية وتقديم المشورة للمستفيدين من خدماتها.

وبينت صحة الشرقية أن الدكتور الربيعة شهد توقيع عقد الشراكة المجتمعية لإنشاء كل من مركز السيهاتي الطبي للكلى الذي يقع على مساحة 1900 متر، وذلك في محيط مستشفى القطيف المركزي والذي بلغت تكلفته الإنشائية 10 ملايين ريال للإنشاء بتبرع من الشيخ عبدالله السيهاتي، وعقد الشراكة المجتمعية لإنشاء مركز السحيمي الخيري لعلاج اضطرابات النمو والسلوك والتوحد، والذي يقع على مساحة 2900 متر، وذلك في محيط مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بتكلفة 15 مليون ريال بتبرع من شركة السحيمي القابضة، إضافة إلى مشروع توسعة مبنى الطوارئ والتأهيل الطبي بمستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمليجة.

وأوضحت أنه من ضمن المشاريع التي تم افتتاحها المرحلة الأولى لمشروع تطوير بيئة العمل في المبنى الرئيسي بصحة الشرقية، والمتمثلة في إدارة حقوق وعلاقات المرضى وإدارة شؤون القطاع الخاص وإدارة الاتصالات الإدارية.