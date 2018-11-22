السعودية اليوم / محافظة الزلفي تحتفل بإنطلاق أول متنزّه وطني ضمن برنامج أمير منطقة الرياض لتطوير السياحة البيئية

الزلفي 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساحتفلت محافظة الزلفي أمس الأول، بأول متنزه وطني يشارك في برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في الزلفي، الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور محافظ الزلفي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة مسفر بن غالب العتيبي, وعدد من أعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأعضاء لجنة التنمية السياحية وأعضاء لجنة أصدقاء البيئة ومحبي البيئة في المحافظة وزوارها، إلى جانب مشاركة عدد كبير من طلاب المدارس، وذلك في متنزه الزلفي الوطني.وقدمت الهيئة دورة تعليمية عن المبادئ السبعة لبرنامج "لا تترك أثر"، تناولت ضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على النظافة وعدم قطع الأشجار وغير ذلك مما يخدم الحفاظ على البيئة والطبيعة، بمشاركة واسعة من طلاب التعليم العام بالمحافظة، حيث تم تفعيل وتنفيذ برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في الزلفي، وافتتاح القرية الزراعية بالمنتزه الوطني بالمحافظة.وثمن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبدالعزيز آل حسن، رعاية وتدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مؤخرًا برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية، مشيدًا بجهود سمو أمير المنطقة في دعم السياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، مقدمًا شكره لمحافظ الزلفي على رعايته وحضوره إطلاق البرنامج في الزلفي.وأفاد أن البرنامج يأتي بالشراكة مع برنامج "لا تترك أثر" ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي تشرف عليه الهيئة وتسعى لجعله جزءًا من خطط التنمية السياحية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تتلخص فكرته في تدريب أفراد المجتمع ورواد المناطق الطبيعية على مبادئ البرنامج السبعة من قبل قادة متمرسين ومرخصين، ومنها حسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بأنواعها كافة"، والإسهام في الحد من الآثار السلبية لإشعال النار، واحترام مشاعر السكان والزوار الآخرين، والتخلص من النفايات بطريقة سليمة.وقال آل حسن: "بداية إطلاق وتفعيل برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية كانت من الزلفي، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تنفيذه في متنزه الغاط الوطني، وبعد ذلك في عدد من المتنزهات بمحافظات المنطقة، وهي حريملاء وثادق وثيلان بالدلم وشعيب الحيسية بالعيينة وجبلة بالدوادمي.// يتبع //18:00ت م0233

عام / محافظة الزلفي تحتفل بإنطلاق أول متنزّه وطني ضمن برنامج أمير منطقة الرياض لتطوير السياحة البيئية/ إضافة أولى واخيرة

ويتضمن البرنامج عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي، ويهدف إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية لترسيخ المبادئ والقيم التي تحافظ على المال العام من موارد طبيعية وحماية ممتلكات الدولة من آثار وتراث وطني، وتعزيز سبل مكافحة التخريب أو التدمير لتلك الممتلكات، وتعزيز المسؤولية الوطنية بالترفيه، إضافة إلى الاستجمام المتوافق مع البيئة".

من جهته ثمن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي, جهود سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة ومنها هذا البرنامج الذي حظي برعاية سموه، مشيدًا بدور مدير مكتب السياحة والتراث بالزلفي فهد الفايز في تنفيذ برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية بالمحافظة.

من جانبه عد مدير البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبد الرؤوف الصديقي، برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية استكمالًا للمشاريع التي تقوم بها الهيئة في تطوير نمط السياحة البيئية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ما يسهم في دعم مسيرة الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز السياحة بالمملكة، مبينًا أن الهيئة ستدعم البرنامج من خلال تقديم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمبادئ السبعة لبرنامج "لا تترك أثر"، إضافة إلى تنفيذ عدد من رحلات الهايكنج ووضع عدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تسهم في نشر ثقافة الوعي لجميع أفراد المجتمع، وذكر أنه سيصاحب البرنامج حملة تسويقية.

بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والزارعة والمياه بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، أن برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية أحد ثمرات الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرًا إلى أن المملكة مطالبة بإلإسهام في بناء اقتصاد مزدهر يلمس أثره كل مواطن من خلال اتفاقيات التعاون التي تبرم بين الجهات الحكومية والخاصة.

يشار إلى أن البرنامج التوعوي "لا تترك أثر"، يعد أحد مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها في القطاع العام والخاص، والذي يهدف إلى نشر التوعية والعناية بالسياحة البيئية، وتعزيز وعي ومشاركة المواطن والمقيم بالمحافظة على المناطق الطبيعية وحماية المقومات السياحية الطبيعية، بجانب دعم السياحة المحلية من خلال إسهامه في تنمية الرحلات السياحة وتحفيز السياح على اتباع السلوكيات الإيجابية في رحلاتهم مع تفعيل مبدأ المشاركة والعمل الجماعي.

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