السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم الاتحاد التونسي للشغل يؤكد أن إضراب اليوم هدفه تعديل بوصلة تونس نحو الاتجاه الصحيح

تونس 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان إضراب الوظيفة العمومية الذي نفذ اليوم هدفه تعديل بوصلة تونس نحو الاتجاه الصحيح لتحقيق مصلحة الشعب التونسي واستقلالية القرار التونسي والسيادة الوطنية .وشدد الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم خلال تجمع عمالي حضره آلاف النقابيين والموظفين وعدد من النواب من مرجعيات سياسية مختلفة أمام مقر مجلس نواب الشعب التونسي، على أن الاتحاد التونسي للشغل سيد نضالاته ولن يستسلم للإملاءات الخارجية ، مشيراً إلى عزم الاتحاد اتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية .وشدد الأمين العام على أحقية المضربين في المطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية والزيادة في الأجور، منتقداً خضوع السياسيين إلى تنفيذ أوامر الأطراف الخارجية وإرضائها في إشارة إلى صندوق النقد الدولي، مجدداً في ذات السياق موقف الاتحاد الرافض للتفريط في مؤسسات القطاع العام، عاداً ذلك خط أحمر.ودعا الطبوبي العمال إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة الرئاسية والبرلمانية والبلدية كونها تهم العملة والشغالين بصفة عامة، لافتاً النظر إلى أن الإتحاد سيشارك فيها .من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل مشروعية إضراب العمال بالوظيفة العمومية بصفته حقاً دستورياً ، مشدداً على أهمية الحوار كونه الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الراهنة مهما كانت صعوبتها .وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة قد أعلن في تصريحات سابقة أن نسبة المشاركة في الإضراب قدرت بـ 95 % .// انتهى //17:49ت م0229