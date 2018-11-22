السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توقع اتفاقية توسيع نطاق الخدمات العلمية والتقنية

جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسوقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم، اتفاقية حصرية للترخيص العالمي مع إحدى الشركات المتخصصة، تتضمن براءتي اختراع، من شأنها توسيع نطاق الخدمات العلمية للشركة في تطبيقات المجهر الإلكتروني النافذ عالي الدقة، وذلك بمقر الجامعة في ثول.وتأتي الاتفاقية تأكيدًا للدور الذي تلعبه الجامعة كشريك رئيس في البحث والتطوير التقني العالمي، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتنمية الاقتصادية القائمة على التقنية.وعدّ نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في "كاوست"، الدكتور كيفين كولين، عملية تبادل المعرفة بين الجامعة والقطاع الصناعي، وآثار هذه المعرفة على عملية تطوير التقنيات الجديدة، ركيزة اهتمام أعمال الجامعة ورسالتها الأمر الذي نفخر به من خلال علاقتنا مع الشركة، التي نعدها شريكة لنا في إنتاج تقنيات جديدة وطرحها في السوق.من جانبه, أوضح المختص في استخدام التقنية الجديدة بمختبرات "كاوست" الأساسية، الدكتور داليانغ زانغ أن تطبيق هذه التقنية لا يقتصر على المواد الحساسة للأشعة، إذ يمكن الاستفادة منها أيضًا في مواءمة بلورات نانوية الحجم, حيث يُعد جوهر الطريقة المتبعة في مواءمة سلسلة صور المكونات الجزيئية، وفلتر يُسهل عملية المواءمة لسلسلة الصور الصاخبة، التي تحتوي على ميزات دورية بفعالية ودقة، وتوفير صور نهائية عالية الجودة.بدوره, قدّم مدير أول لتطوير المبيعات، شكره لعلماء " كاوست" وباحثيها على هذه التقنية الجديدة، التي من شأنها المساعدة في تحقيق رسالة لخدمة عملائنا وتسريع أبحاث دراسة المواد، فضلًا عن إيجاد الحلول اللازمة للعمليات التحليلية المعقدة.// انتهى //17:48ت م0226